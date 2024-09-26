Google больше не создает новые аккаунты пользователям из РФ

Пользователям рекомендуют скопировать все данные с Google-сервисов.

В Минцифры сообщили, что Google ограничил возможность создавать новые аккаунты. Кроме того, компания начала массово рассылать россиянам СМС-сообщения.

«СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — сказали в министерстве.

Минцифры рекомендует создать резервные копии данных, которые хранятся на сервисах Google, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации. Например, запрос подтверждений через PUSH-уведомления.

Недавно мы писали, что для подтверждения регистрации нового Google-аккаунта больше нельзя использовать российский номер.