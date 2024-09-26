Мосбиржа начала торговать первыми на рынке паями с регулярными выплатами дохода

Инвесторы будут получать доход не только от роста стоимости паев, но и от ежеквартальных выплат.

26 сентября 2024 года Мосбиржа запустила торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода», торговый код – AKIE.

Фонд будет вкладывать средств в акции российских предприятий. Это первый БПИФ на рынке, который позволит инвесторам получать доход не только от роста цены паев, но и благодаря регулярным выплатам.

«Наряду с такими преимуществами БПИФов, как доступность, ликвидность и удобство, новый фонд дает возможность пайщикам регулярно получать промежуточные выплаты, что значительно увеличивает его инвестиционную привлекательность», — сказал управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин.

Доход рассчитывается каждый квартал и распределяется между инвесторами в зависимости от количества паев в портфеле.

Ранее мы писали, что Центробанк откажется от прямого доступа инвесторов на биржу.