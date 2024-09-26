Минфин больше не настаивает на учете компьютера и периферии к нему как единого ОС

На практике у бухгалтеров часто возникает вопрос, как в бухучете отражать составные части компьютера и периферийные устройства к нему. Например, включать ли наушники и сетевые фильтры в состав ПК как основного средства.

Некоторые компании закупают составные части для сборки компьютеров по одной товарной накладной у одного поставщика. Это могут быть системные блоки, мониторы, процессоры, клавиатуры, мыши. Также к ним сразу обычно покупают наушники и сетевые фильтры.

Для начала — ПК можно считать не ОС, а инвентарем.

Мышь, клавиатуру, наушники, фильтры можно свободно подключать на разные компьютеры. Поэтому их нецелесообразно включать в состав ОС.

Иначе смена этих гаджетов будет происходить как модернизация. А если мышь, например, залили кофе, то это уже целый ремонт ОС.

Даже монитор можно признать отдельной единицей инвентаря. Или ОС — в зависимости от стоимости и срока использования.

Минфин в письме № 03-03-06/2/110 от 02.06.2010 разъяснял, что монитор и системник включают в состав единого объекта ОС. Его вывод: все приспособления и принадлежности персонального компьютера, без которых он не может использоваться в качестве средства труда, включают в состав единого объекта основных средств, признаваемого амортизируемым имуществом. Но этот вывод не имеет общеобязательного характера.

При этом учет принципов целесообразности и существенности в учете никто не отменял. К тому же срок полезного использования (СПИ) у мыши и остальной части ПК сильно различается.

Компьютер может спокойно работать без мыши и внешней клавиатуры. И даже без монитора: системные блоки по нескольку штук могут подключаться к одному монитору по мере необходимости. Или несколько мониторов к одному системнику.

То есть монитор и системник могут существовать отдельно как объекты. А мышки и клавиатуры тем более.

Устраивать ремонт ОС в бухучете из-за замены мелких комплектующих — лишняя трата времени бухгалтерии.

Как учитывать компьютер, его составные части и периферию к нему, нужно прописать в своей учетной политике.

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А вы как учитываете компьютерные гаджеты? Делитесь в комментариях.