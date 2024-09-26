Китайские компании создают новые юрлица для работы с предпринимателями из РФ

Чтобы снизить риск попасть под санкции, поставщики из Китая открывают специальные фирмы для работы с российскими импортерами.

Ряд поставщиков и платежных агентов из КНР начали регистрировать отдельные компании для работы с партнерами из России.

Директорами таких дочерних организаций становятся менеджеры по взаимодействию с российскими контрагентами, которые работали в материнской компании. Об этом пишут «Ведомости».

Новая методика работы с импортерами из РФ нужна китайским поставщикам, чтобы минимизировать риски попасть под вторичные санкции со стороны США.

Недавно мы писали, что китайские банки ввели территориальные ограничения для российских импортеров. Чтобы принимать платежи из РФ, китайские поставщики открывают счета в банках из других провинций Китая. Сейчас несколько кредитных организаций установили ограничения и будут работать только с местными компаниями.