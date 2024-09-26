ИИ-помощник банка Точка первым на рынке научился отправлять деньги через СБП

Предприниматели могут сформировать платеж по Системе быстрых платежей (СБП) через ИИ-ассистента от банка Точка. Пресс-релиз об этом есть в распоряжении «Клерка».

Ассистент может отправить перевод по номеру телефона. Для этого достаточно написать в чате команду: «Переведи Мише 1000 рублей на [название банка]» или набрать в поиске «СБП», чтобы повторить одну из ранее проведенных операций.

«Наш ИИ-Ассистент отвечает на вопросы и решает важные задачи предпринимателя в одном окне. Например, можно задать интересующие вопросы про депозиты и тут же открыть нужный депозит. Ассистент общается на простом, человеческом, понятном предпринимателю языке и отвечает мгновенно», — сказал менеджер ИИ-продуктов в Точке Михаил Корочкин.

Кроме того, искусственный интеллект может открыть депозит, рассказать о сроках и ставках, скачать банковскую выписку за нужный период, проинформировать о налогах и взносах.