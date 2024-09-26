Заявления Дурова о раскрытии данных вынудят злоумышленников уйти на другие площадки

Мессенджер Telegram провел модерацию и удалил из поиска незаконный контент, а его основатель Павел Дуров объявил, что сервис готов раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей в ответ на обоснованные юридические запросы правоохранительных органов.

По мнению директора по управлению сервисами Angara Security Павла Покровского, заявление Дурова о готовности раскрывать данные пользователей не спровоцирует заметный отток аудитории. Пресс-релиз есть у «Клерка».

«Если отток и будет, то как раз из той аудитории, которая использовала Telegram для какой-либо противоправной деятельности, — считает Покровский. — Эта аудитория просто уйдет в другие сервисы, каких предостаточно».

Как заявил Павел Дуров, команда модераторов за последние недели сделала поиск в мессенджере намного безопаснее в части продажи незаконных товаров — основная часть злоумышленников использовала сервис поиска именно для этих целей. Такой контент больше не доступен, а для предотвращения его появления работает бот @SearchReport. В нем пользователи могут пожаловаться на запрещенный контент.

Кроме того, разработчики Telegram меняют функцию «Люди рядом» (где также попадались объявления о продаже запрещенных веществ и другой нежелательный контент) на функцию «Бизнес рядом» — с проверенными предприятиями.

Ранее мы сообщали, что Telegram обновил политику конфиденциальности в соответствии с требованиями международного законодательства.