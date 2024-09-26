Телеграм исправляется, но этого недостаточно. Что пользователям сделать самим для защиты

Мессенджер обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности так — чтобы они стали единые для всех стран, где используют Telegram.

Несмотря на все принятые меры и мощные инструменты шифрования, Telegram по-прежнему требует проактивного подхода от самих пользователей. Об этом предупреждает Angara Security, пресс-релиз есть у «Клерка».

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют:

обязательно использовать двухфакторную аутентификацию;

избегать простых и тем более уже утекших паролей;

отображать номер телефона только для контактов ;

иногда проверять активные сессии на устройствах — чтобы при необходимости завершить неактуальные или подозрительные.

Меры защиты мессенджера не помогут, если пользователь сам перейдет по подозрительной ссылке, ответит на ложное сообщение от «техподдержки» или введет свои учетные данные на фишинговом сайте.

Telegram принимает меры, чтобы защитить пользователей от незаконного контента, но каждый владелец аккаунта в мессенджере должен принимать собственные меры защиты от социальной инженерии и действий злоумышленников.

Ранее мы писали, что заявления Дурова о раскрытии данных вынудят злоумышленников уйти на другие площадки.