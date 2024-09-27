Известны первые итоги проекта «Сделано в России» Мегамаркета по поддержке локальных брендов

Региональный проект «Сделано в России» был запущен на Мегамаркете в мае 2024 года.

За несколько месяцев к проекту присоединились более 400 продавцов из 9 регионов: Подмосковья, Вологодской и Ивановской областей, Югры, Новосибирской области. Недавно список пополнили Приморский край, Башкирия, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. Пресс-релиз есть у «Клерка».

В рамках проекта представлено более 60 тысяч товаров — от приправ из местных трав до профессионального оборудования.

Среди локальных продавцов — текстильные фабрики, известные производители косметики, мастера, создающие уникальные товары для дома, небольшие производства, а также локальные художники и ремесленники, предлагающие оригинальные изделия ручной работы.

Проект позволяет локальным брендам легче выходить на федеральный рынок, а покупателям — находить и поддерживать продукцию местного производства.

Мегамаркет предоставляет участникам маркетинговое продвижение, отдельные витрины для товаров, а также бонусы, включая сниженную комиссию на первые 90 дней продаж.

Товары, участвующие в проекте, получают специальную отметку «Сделано в России», которая выделяет их в общей ленте и помогает покупателям легче находить продукцию местного производства.

Также сотрудничество с центрами «Мой бизнес» обеспечивает производителям в ряде регионов дополнительную поддержку.

Проект «Сделано в России» открыт для местных мастеров, чье производство частично или полностью происходит на территории региона-участника.

Для присоединения к проекту продавцы должны пройти процедуру сертификации продукции и подтвердить факт локального производства.

«До конца года мы ожидаем, что к проекту присоединится, по крайней мере, еще 10 регионов», — заявил Остап Доценко, руководитель отдела маркетинга продавцов Мегамаркета.

Поддержка локальных производителей на Мегамаркете началась с проекта «Сделано в Москве», участниками которого являются более 2 360 брендов. С момента запуска в июле 2023 подборки товаров продавцов и производителей из Москвы были выделены в отдельную категорию в общем каталоге маркетплейса, а также привлекли более 1,5 млн новых пользователей на площадку.