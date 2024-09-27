❗ Меняют декларацию по НДС под новые ставки с 2025 года

С отчета за первый квартал 2025 года декларацию по НДС надо сдавать по новой форме.

Проект опубликован на федеральном портале.

В разделе 3 теперь будет больше ставок:

Из-за новых ставок НДС также меняют раздел 9 (данные книги продаж).

Правильно работать с НДС по новым правилам 2025 года научим на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок по расчету НДС для упрощенцев. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо 20 700 рублей. Старт нового потока 1 октября.