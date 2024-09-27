В октябре доставка товаров из Китая задержится

С 1 по 7 октября 2024 года в Китае — праздничные дни, поэтому поставщики стараются отгрузить максимальное количество товаров в РФ. Из-за этого образовались пробки, а склады Дальнего Востока переполнились.

Срок доставки товаров из Китая в РФ может вырасти на четверть. Страна с 1 по 7 октября будет праздновать День образования КНР.

Логистические компании предупреждают о возможных задержках и трудностях. Стандартный срок авиадоставки из Китая — 12 дней, но во время праздников он увеличится на 15-20 дней. Об этом пишут «Известия».

«В период празднования логистические компании уйдут на выходные и рынок ощутит задержку в сроках доставки грузов ориентировочно на 15-25%. Снизятся темпы производства, вырастет срок совершения торговых операций и отгрузки товаров», — сказала руководитель департамента международных перевозок BXB by Boxberry Екатерина Пашовкина.

Сейчас порты Дальнего Востока забиты контейнерами, которые не вывезли, а на автомобильных пограничных пунктах образовались двухнедельные очереди. Импортеры и поставщики спешат отгрузить товары до праздников, чтобы избежать длительного хранения на китайских складах.

Средний срок ожидания в электронной очереди увеличился в два раза — до 11 дней. На пересечение границы и оформление транзитных документов придется потратить до 3-4 дней.

«Альтернативный маршрут помогает избежать перегруженных пунктов пропуска, так как монгольские автомобильные погранпереходы имеют меньший трафик», — сообщил коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

В ближайшее время объем грузоперевозок через Монголию увеличится.

Недавно мы писали, что китайские компании создают новые юрлица для работы с предпринимателями из РФ.