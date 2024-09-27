В какой момент в чеках должна быть новая фамилия кассира: ответ эксперта

При смене кассиром фамилии, в кассовом чеке ККТ тоже нужно ее поменять.

Возможна ситуация, когда сотрудница-кассир вышла замуж и сменила фамилию. Тогда возникает вопрос, в какой именно момент в чеках должна быть новая фамилия — с даты заключения брака, с даты получения нового паспорта или с даты написания заявления, издания приказа о смене фамилии?

Исчерпывающий ответ дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Изменение фамилии в кассовых чеках должно произойти, когда будет издан приказ работодателя о смене фамилии.

Для изменения фамилии, имени, отчества и других паспортных данных в кадровых документах достаточно нового паспорта. При изменении фамилии в связи с заключением брака можно приложить свидетельство о браке. Также обычно берут с работника заявление и оформляют приказ.

Трудовой договор остается действительным. Но при желании можно оформить дополнительное соглашение.

Если в трудовой книжке есть вкладыш, нужно исправить фамилию и на обложке книжки, и на обложке вкладыша (п. 32 Порядка заполнения).

Чтобы поменять фамилию для СНИЛС, в СФР подают заявление по форме АДВ-2. Подраздел 1.1 ЕФС-1 сдавать не надо (п. 17 Порядка № 2153).

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