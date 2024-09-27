Как начать успешно продавать товары на Мегамаркете. Смотрите видео!

На вебинаре специалисты по продажам на маркетплейсах рассказали про основные инструменты продвижения на Мегамаркете. Продемонстрировали, как работает маркетинг на площадке, разобрали основные механики, которые позволяют нарастить продажи и завоевать лояльных покупателей. Смотрите видеозапись вебинара!
Из видео вы узнаете, как эффективно стартовать и успешно продавать на маркетплейсах:
На что важно обратить внимание на старте;
Какие подводные камни могут встретиться и как не совершать типичных ошибок;
Особенности Мегамаркета и его преимущества.
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