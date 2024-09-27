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Маркетплейсы

Как начать успешно продавать товары на Мегамаркете. Смотрите видео!

Эксперты поделились секретами успешных продаж на маркетплейсах в 2024-2025 годах.

На вебинаре специалисты по продажам на маркетплейсах рассказали про основные инструменты продвижения на Мегамаркете. Продемонстрировали, как работает маркетинг на площадке, разобрали основные механики, которые позволяют нарастить продажи и завоевать лояльных покупателей. Смотрите видеозапись вебинара!

Из видео вы узнаете, как эффективно стартовать и успешно продавать на маркетплейсах:

  • На что важно обратить внимание на старте;

  • Какие подводные камни могут встретиться и как не совершать типичных ошибок;

  • Особенности Мегамаркета и его преимущества.

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