Минцифры заверило о надежности сайта реестра электронных повесток

Министерство цифрового развития России заявило об отсутствии уязвимости на сайте реестра электронных повесток, а также об отсутствии утечек.

«Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан. <…> На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через "Госуслуги" на всех ресурсах работает корректно. Возможности найти информацию о пользователях "Госуслуг" по ID-номеру нет. <…> Данные пользователей портала Госуслуг надёжно защищены», — сказано в сообщении для прессы.

Уточнено, что «для защиты используется многоэшелонированный подход — несколько дополняющих друг друга мер безопасности».

В свою очередь Ростелеком как разработчик информационной системы реестра электронных повесток заявил, что категорически опровергает распространяемые сообщения о возможности с его помощью получить данные пользователей Госуслуг. Доступ к данным в реестре получают только граждане, использующие единую госинформсистему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением в виде СМС-сообщения на телефонный номер.

Ростелеком подчеркнул, что обеспечивает высший уровень информационной безопасности данной системы и портала Госуслуг, а также сохранность персональных данных.

Ранее мы сообщали, что Реестр воинского учета полноценно заработает с 1 января 2025 года, сейчас обкатка на трех регионах.