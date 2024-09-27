Минцифры заверило о надежности сайта реестра электронных повесток

«Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан. <…> На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через "Госуслуги" на всех ресурсах работает корректно. Возможности найти информацию о пользователях "Госуслуг" по ID-номеру нет. <…> Данные пользователей портала Госуслуг надёжно защищены», — сказано в сообщении для прессы.
Уточнено, что «для защиты используется многоэшелонированный подход — несколько дополняющих друг друга мер безопасности».
В свою очередь Ростелеком как разработчик информационной системы реестра электронных повесток заявил, что категорически опровергает распространяемые сообщения о возможности с его помощью получить данные пользователей Госуслуг. Доступ к данным в реестре получают только граждане, использующие единую госинформсистему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением в виде СМС-сообщения на телефонный номер.
Ростелеком подчеркнул, что обеспечивает высший уровень информационной безопасности данной системы и портала Госуслуг, а также сохранность персональных данных.
Ранее мы сообщали, что Реестр воинского учета полноценно заработает с 1 января 2025 года, сейчас обкатка на трех регионах.
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