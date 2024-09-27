Срок исполнения требования ИФНС должен быть указан в нем, но инспектор может позвонить и поторопить

Налоговые органы иногда подкрепляют отправленное требование представить уточненные декларации или иные документы телефонным звонком инспектора, который просит как можно быстрее их представить, иначе будут санкции.

На практике мало кто из налогоплательщиков или налоговых агентов может подать истребованные документы сразу в день их запроса.

Есть все законные основания не идти на поводу инспектора, который просит сегодня же все представить. Можно законно оттянуть срок.

По общему правилу ответ на требование налоговой нужно подготовить и отправить в течение пяти рабочих дней — ссылайтесь на п. 3 и 6 ст. 88 НК. В требовании должен быть указан срок, до какого представить документы, информацию.

Также можно ходатайствовать о продлении срока. Например, по причине отпуска бухгалтера.

Как вариант — можно в самый последний шестой рабочий день после даты отправки подтвердить получение требования по ТКС. Так можно до 05.02.2025, а потом вступят в силу изменения в НК, которые отменили отправку квитанции (новая норма п. 4 ст. 31). Требование будет считаться полученным на шестой день, даже если отправлено по ТКС.

Если документы истребованы в рамках камеральной или выездной проверки, налогоплательщик должен представить их в течение 10 рабочих дней с даты получения требования — ссылайтесь на п. 3 ст. 93 НК.

Таким образом, можно спокойно собирать документы и не реагировать на слова инспектора. Они не имеют юридической силы. И такой способ НК вообще не предусмотрен.

Некоторые компании по звонкам с инспекторами вообще не разговаривают. Так как всегда есть риск, что это просто мошенники.

И нужно учитывать, что на истребование за определенный период всегда есть крайний (он же последний) срок. Например, при камералке декларации это — три месяца. Кстати, в личном кабинете есть информация о закрытых камералках.

Планы на квартал по отработке налоговиками требований тоже никто не отменял.