Google оставит бесплатные сервисы доступными в РФ

Представители Google собираются решить проблему с аккаунтами пользователей из России, чтобы бесплатные сервисы были по-прежнему доступны.

В компании Google заявили, что будут решать проблемы с учетными записями пользователей из России. В последнее время владельцы аккаунтов не могли восстановить доступ к сервисам — на российские номера перестали приходить сообщения с кодом авторизации.

«Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — сказали в Google.

Недавно мы писали, что Google больше не создает новые аккаунты пользователям из РФ.

Минцифры рекомендует создать резервные копии файлов, выбрать другие настройки двухфакторной аутентификации или вовсе переходить на отечественные сервисы.