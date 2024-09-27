Google оставит бесплатные сервисы доступными в РФ

В компании Google заявили, что будут решать проблемы с учетными записями пользователей из России. В последнее время владельцы аккаунтов не могли восстановить доступ к сервисам — на российские номера перестали приходить сообщения с кодом авторизации.
«Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — сказали в Google.
Недавно мы писали, что Google больше не создает новые аккаунты пользователям из РФ.
Минцифры рекомендует создать резервные копии файлов, выбрать другие настройки двухфакторной аутентификации или вовсе переходить на отечественные сервисы.
Начать дискуссию