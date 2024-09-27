Минфин запустит пилотный проект по внедрению цифровых ООО

Чтобы удаленно распоряжаться долями в бизнесе, власти запустят цифровые ООО. Это будет полезно, когда компания хочет взять кредит в банке под залог долей.

Минфин готовит пилотный проект, который позволит создавать цифровые общества с ограниченной ответственностью (ООО). Корпоративные договоренности в таких компаниях будут контролировать с помощью децентрализованных реестров.

Компания будет создаваться по новым правилам. Сначала регистрируется ООО, заключается корпоративный договор, который затем переводится в форму смарт-контракта. Весь учет прав и распоряжение долями будут проходить на площадке информационной системы.

«Чтобы запустить в рамках пилотного проекта, в рамках экспериментального правового режима пилот, который позволит обеспечить учет прав на доли в ООО в, соответственно, децентрализованных реестрах», — сказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Площадками для учета цифровых ООО могут стать операторы информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов. Цифровой организацией сможет стать любое ООО, которое будет соответствовать установленным критериям.

По мнению Яковлева, такой подход упростит бизнесу процесс получения кредитов под залог «цифровых» долей.