❗ Даже если за самозанятого платят взносы на травматизм, сдавать на него подраздел 1.1 ЕФС-1 не надо

Если в договоре с самозанятым предусмотрены страховые взносы по производственному травматизму, то эти данные будут в разделе 2 формы ЕФС-1 (бывшей 4-ФСС). Но в подраздел 1.1 (бывшая СЗВ-ТД) данный самозанятый не войдет. Но есть исключение.

Если самозанятый не выдал чек из приложения «Мой налог», то заказчик должен сдать на него подразделе 1.1 ЕФС-1 с кадровыми мероприятиями «Начало договора ГПХ» и «Окончание договора ГПХ».

Если же чек есть, то подраздел 1.1 на такой договор ШПХ сдавать не надо, даже если по договору предусмотрены взносы на травматизм.

Такое уточнение делает СФР в письме от 20.09.2024 № 19-20/44771.

Дело в том, что ранее СФР выпустил письмо от 05.08.2024 № 19-20/35785, в котором заявил, что самозанятого надо включать в подраздел 1.1, если в договоре есть условие о страховании.

Теперь же СФР уточнил это августовское письмо, указав, что подраздел 1.1 нужен только, если нет чека.