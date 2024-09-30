❗ Даже если за самозанятого платят взносы на травматизм, сдавать на него подраздел 1.1 ЕФС-1 не надо

Если самозанятый не выдал чек из приложения «Мой налог», то заказчик должен сдать на него подразделе 1.1 ЕФС-1 с кадровыми мероприятиями «Начало договора ГПХ» и «Окончание договора ГПХ».
Если же чек есть, то подраздел 1.1 на такой договор ШПХ сдавать не надо, даже если по договору предусмотрены взносы на травматизм.
Такое уточнение делает СФР в письме от 20.09.2024 № 19-20/44771.
Дело в том, что ранее СФР выпустил письмо от 05.08.2024 № 19-20/35785, в котором заявил, что самозанятого надо включать в подраздел 1.1, если в договоре есть условие о страховании.
Теперь же СФР уточнил это августовское письмо, указав, что подраздел 1.1 нужен только, если нет чека.
Правильно заполнять налоговую отчетность научим на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
32 890 рублей. Старт нового потока 1 октября!
Начать дискуссию