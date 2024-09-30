Как бухгалтеру справиться с эмоциональным выгоранием. Смотрите видео!

Работа бухгалтера сопровождается постоянным авралом и стрессом. И даже на отдыхе бухгалтер редко может расслабиться. Итогом является выгорание и это становится серьезной проблемой не только для бухгалтера, но и для компании. О том как этого не допустить и какие меры профилактики существуют, обсудили с бизнес-психологом. Смотрите видеозапись!
Ключевые темы видео:
Как определить выгорание на ранней стадии и что делать.
Какой самый эффективный инструмент борьбы с выгоранием, если уже далеко зашел.
Можно ли вообще не встретиться с этим «выгоранием».
С чем можно спутать выгорание.
Спикер — Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.
Начать дискуссию