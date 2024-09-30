Пенсионные баллы могут разрешить передавать родителям

Взрослые дети могут без ущерба для собственной будущей пенсии передавать родителям пенсионные баллы, чтобы те могли раньше уйти на отдых и получать больше выплат.

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который разрешит россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям.

За один календарный год будет можно передать не больше двух баллов: по одному для каждого родителя или два балла, если родитель единственный. Увеличение пенсионных баллов повышает размер выплат от государства.

«Переданные баллы будут учитываться в пенсиях родителей, таким образом они могут либо вообще получить пенсии по старости, если там проблемы с накоплением этих пенсионных баллов были, либо получить в дальнейшем более высокие пенсии. Таким простым образом дети могут повлиять на пенсии своих родителей», — сказал зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

Сейчас для получения страховой пенсии по старости нужно иметь 15 лет трудового стажа и минимум 30 пенсионных баллов. Если дети начнут передавать баллы, то родители смогут быстрее выйти на отдых, а не дорабатывать до необходимого минимума.

Авторы законопроекта считают, что такая передача пенсионных баллов не скажется на детях, которые имеют хорошую зарплату и накапливают по 10 баллов в год. Они могут без ущерба для собственных пенсий поделиться баллами с родителями.