МВД в 2025 году запустит реестр нелегальных мигрантов

На сайте МВД будет можно проверить информацию о мигрантах, чьи законные основания пребывания в России были прекращены.

С 5 марта 2025 года на сайте МВД появится публичный реестр иностранцев, которые не могут пребывать в России на законных основаниях.

Любой желающий сможет проверить информацию о нелегальном мигранте. В реестре будут скрыты ФИО, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность. База будет обновляться в течение 24 часов с момента внесения сведений об иностранном гражданине.

Все запросы будут храниться в течение пяти лет с момента обработки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект МВД.

Контролируемые лица обязаны сообщать в МВД о своем местонахождении и об обстоятельствах, которые препятствуют самостоятельному выезду из РФ. Если это требование не будет выполнено, иностранца поместят в спецучреждение для депортации.

8 августа 2024 года Владимир Путин подписал закон, который позволит высылать иностранцев, которые нарушили законодательство РФ. Также до 90 суток сократили срок временного пребывания в РФ без визы в течение года.

Недавно мы писали, что нелегальные мигранты не смогут пользоваться госуслугами и вступать в брак на территории России.