МВД: нелегальные мигранты не смогут пользоваться госуслугами и вступать в брак в РФ

Иностранцев, которые пребывают в России без законных оснований, внесут в специальный реестр, а потом ограничат им доступ к банковским и государственным услугам.

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что в России будет создан реестр иностранцев, которые находятся в стране незаконно.

После того, как человек окажется в реестре, он не сможет водить автомобиль, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в школы и детские сады. Об этом пишет «Коммерсант».

В списках будут фигурировать нелегальные мигранты, которые попадают под новый режим высылки для иностранцев без легальных оснований для пребывания. Также из страны вышлют за совершение правонарушений.

По данным на 1 сентября 2024 года, на миграционном учете стоят 6,2 млн иностранцев или около 4,2% от населения РФ. Число нелегалов достигает 630 тыс. человек.