«ОТП банк» возвращает валютные платежи из-за наплыва новых клиентов

Банк не справляется с потоком валютных транзакций из России в Европу. Клиентам отклоняют платежи, но возвращают комиссии.

После того как Райффайзенбанк перестал переводить денежные средства в валюте, клиенты стали проводить операции через «ОТП банк». Головная организация оказалась не готова к наплыву новых клиентов и потоку операций, поэтому транзакции в Европу стали отклонять.

Три компании-импортера пожаловались на «ОТП банк», который отклоняет часть платежей в евро. Об этом пишут «Ведомости».

У банка не хватает ресурсов, чтобы обработать валютные транзакции из России. Сейчас кредитная организация пытается решить проблему, не удерживает или возвращает комиссию за перевод, если денежные средства вернулись отправителю.

За август 2024 года клиенты Райффайзенбанка со счетов 121,1 млрд рублей, остатки на счетах юридических лиц уменьшились на 56,2 миллиарда рублей, или на 9,6%.