Россияне смогут обжаловать решение призывной комиссии онлайн

С 1 октября 2024 года призывники смогут обжаловать решение военкоматов о призыве в армию в досудебном порядке на портале Госуслуги.
Также обжаловать решение призывной комиссии будет можно в письменной форме при личном визите в МФЦ.
«Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводится как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», — сказано в телеграм-канале Минобороны.
Осенний призыв будет длиться с 1 октября по 31 декабря.
Согласно ст. 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», обжалование действий призывной комиссии не приостанавливает решение о призыве на службу. Сделать это можно только при обращении в суд.
Начать дискуссию