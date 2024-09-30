Воинский учет

Россияне смогут обжаловать решение призывной комиссии онлайн

Призывникам во время осеннего призыва на военную службу будут приходить бумажные повестки. Решение комиссии будет можно обжаловать на Госуслугах или через МФЦ.

С 1 октября 2024 года призывники смогут обжаловать решение военкоматов о призыве в армию в досудебном порядке на портале Госуслуги.

Также обжаловать решение призывной комиссии будет можно в письменной форме при личном визите в МФЦ.

«Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводится как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», — сказано в телеграм-канале Минобороны.

Осенний призыв будет длиться с 1 октября по 31 декабря.

Согласно ст. 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», обжалование действий призывной комиссии не приостанавливает решение о призыве на службу. Сделать это можно только при обращении в суд.

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