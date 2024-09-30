Россияне смогут обжаловать решение призывной комиссии онлайн

Призывникам во время осеннего призыва на военную службу будут приходить бумажные повестки. Решение комиссии будет можно обжаловать на Госуслугах или через МФЦ.

С 1 октября 2024 года призывники смогут обжаловать решение военкоматов о призыве в армию в досудебном порядке на портале Госуслуги.

Также обжаловать решение призывной комиссии будет можно в письменной форме при личном визите в МФЦ.

«Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводится как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», — сказано в телеграм-канале Минобороны.

Осенний призыв будет длиться с 1 октября по 31 декабря.

Согласно ст. 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», обжалование действий призывной комиссии не приостанавливает решение о призыве на службу. Сделать это можно только при обращении в суд.