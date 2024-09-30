❗ Минфин разъяснил порядок возврата с 2025 года права на освобождение от НДС

После превышения с 2025 года лимита доходов на УСН в 60 млн рублей (и тем самым автоматического перехода на уплату НДС) в последующем году они могу упасть и не превысить 60 млн.

Исходя из письма Минфина от 02.09.2024 № 03-07-11/82892, ООО или ИП на УСН автоматически возвращают себе освобождение от НДС в связи с непревышением лимита в 60 млн руб. за предшествующий налоговый период (год) по упрощенке.

То есть независимо от того, что в предшествующем налоговом периоде по УСН платили НДС. Никаких заявлений дополнительно подавать не нужно.

Напомним, что переход на уплату НДС при УСН тоже автоматический — по факту суммы дохода от 60 млн.