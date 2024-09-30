❗ Минфин разъяснил порядок возврата с 2025 года права на освобождение от НДС

Исходя из письма Минфина от 02.09.2024 № 03-07-11/82892, ООО или ИП на УСН автоматически возвращают себе освобождение от НДС в связи с непревышением лимита в 60 млн руб. за предшествующий налоговый период (год) по упрощенке.
То есть независимо от того, что в предшествующем налоговом периоде по УСН платили НДС. Никаких заявлений дополнительно подавать не нужно.
Напомним, что переход на уплату НДС при УСН тоже автоматический — по факту суммы дохода от 60 млн.
Правильно рассчитывать и платить НДС на УСН в 2025 году научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 7 500 рублей вместо
28 600 рублей. Старт нового потока 1 октября!
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