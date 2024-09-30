Миноритарные акционеры «Яндекса» потеряли 1 млрд рублей от обмена акций

Акционеры оценили свой ущерб в 1 млрд рублей из-за того, что не смогли обменять активы иностранной компании на ценные бумаги российского «Яндекса».

Держатели ценных бумаг нидерландской Yandex N.V., которым не удалось обменять активы на акции российского «Яндекса», пожаловались на ущерб от переезда компании в размере 1 млрд рублей. Общие потери всех акционеров могут составлять 1 трлн.

Миноритарии написали письмо депутатам Госдумы, в котором назвали реструктуризацию IT-компании «циничным попранием прав». По их мнению, действия по переезду организации в российскую юрисдикцию привели к нерыночным рискам и убыткам инвесторов. Об этом пишет Forbes.

В марте 2024 года правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по продаже активов Yandex N.V. консорциуму частных инвесторов. Сумма сделки составила 475 млрд рублей с дисконтом в 50%. При этом капитализация «Яндекса» составляла около 1,2 трлн рублей.