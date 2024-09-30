Миноритарные акционеры «Яндекса» потеряли 1 млрд рублей от обмена акций

Держатели ценных бумаг нидерландской Yandex N.V., которым не удалось обменять активы на акции российского «Яндекса», пожаловались на ущерб от переезда компании в размере 1 млрд рублей. Общие потери всех акционеров могут составлять 1 трлн.
Миноритарии написали письмо депутатам Госдумы, в котором назвали реструктуризацию IT-компании «циничным попранием прав». По их мнению, действия по переезду организации в российскую юрисдикцию привели к нерыночным рискам и убыткам инвесторов. Об этом пишет Forbes.
В марте 2024 года правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по продаже активов Yandex N.V. консорциуму частных инвесторов. Сумма сделки составила 475 млрд рублей с дисконтом в 50%. При этом капитализация «Яндекса» составляла около 1,2 трлн рублей.
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