🔢 СФР уже начал выдавать страхователям новые регистрационные номера

Это связано с переходом на ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Поэтому в период с 15.09.2024 по 29.09.2024 приостанавливалась регистрация и снятие с учета страхователей в СФР.
Новый регистрационный номер страхователя в СФР необходимо указывать в отчетности, представляемой в Соцфонд, с 1 ноября 2024 года.
Узнать свой новый регномер в СФР страхователь может на официальном сайте СФР.
Новый регномер выдается автоматом на всплывающем окне при входе в личный кабинет.
До 01.11.2024 все номера пока действующие, и отчеты с ними должны отправляться и приниматься без проблем.
По нашей информации, в Москве новые регномера выдают точно. Но при наличии филиалов, могут возникать заминки. Об этом пишут, в частности, в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
Правильно составлять и сдавать отчетность в СФР научим на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо
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Комментарии1
а можно будет купить красивый номер?