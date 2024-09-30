🔢 СФР уже начал выдавать страхователям новые регистрационные номера

С 1 ноября 2024 года вводятся новые регистрационные номера страхователей в СФР.

Это связано с переходом на ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Поэтому в период с 15.09.2024 по 29.09.2024 приостанавливалась регистрация и снятие с учета страхователей в СФР.

Новый регистрационный номер страхователя в СФР необходимо указывать в отчетности, представляемой в Соцфонд, с 1 ноября 2024 года.

Узнать свой новый регномер в СФР страхователь может на официальном сайте СФР.

Новый регномер выдается автоматом на всплывающем окне при входе в личный кабинет.

До 01.11.2024 все номера пока действующие, и отчеты с ними должны отправляться и приниматься без проблем.

По нашей информации, в Москве новые регномера выдают точно. Но при наличии филиалов, могут возникать заминки. Об этом пишут, в частности, в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».