С 1 октября можно бесплатно получать сведения о себе из АИС страхования

Теперь граждане смогут по запросу бесплатно получить сведения из АИС о себе:
в электронном виде — без ограничений;
на бумажном носителе — не чаще двух раз в год.
При этом страховые компании данные будут предоставлять за плату.
Новшество установил федеральный закон от 29.12.2022 № 594-ФЗ.
При предоставлении информации оператор АИС страхования также обязан по запросу лица, информация о котором есть в АИС, предоставлять ему сведения о лицах, получивших информацию о нем. Это не касается случаев получения такой информации органами дознания и следствия.
Запрос физлица можно направить в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной подписью.
Установлено, что тарифы на услуги оператора АИС страхования могут изменяться не чаще одного раза в год.
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