С 1 октября можно бесплатно получать сведения о себе из АИС страхования

В России функционирует автоматизированная информационная система (АИС), содержащая сведения о договорах по определенным видам страхования.

Теперь граждане смогут по запросу бесплатно получить сведения из АИС о себе:

в электронном виде — без ограничений;

на бумажном носителе — не чаще двух раз в год.

При этом страховые компании данные будут предоставлять за плату.

Новшество установил федеральный закон от 29.12.2022 № 594-ФЗ.

При предоставлении информации оператор АИС страхования также обязан по запросу лица, информация о котором есть в АИС, предоставлять ему сведения о лицах, получивших информацию о нем. Это не касается случаев получения такой информации органами дознания и следствия.

Запрос физлица можно направить в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной подписью.

Установлено, что тарифы на услуги оператора АИС страхования могут изменяться не чаще одного раза в год.