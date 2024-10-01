Банки предложили обложить налогом на сверхприбыль

Депутаты хотят заставить кредитные организации платить налог на сверхприбыль по ставке 10% без скидок.

Первый зампред комитета по бюджету Александр Ремезков и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесут в Госдуму законопроект, по которому банки начнут платить налог на сверхприбыль.

Ставка налога будет 10%, скидок при досрочном платеже не предусмотрено. Сама сверхприбыль будет считаться как превышение среднего арифметического размера прибыль за 2023-2024 годы над средней величиной прибыли за 2022-2021 годы. Об этом пишут «Известия».

В конце 2023 года совокупная чистая прибыль кредитных организаций составила 3,3 трлн рублей. Результат улучшился в 16 раз по сравнению с 2022 годом. По прогнозу Центробанка, в 2024 году банки получат 3,1-3,6 трлн рублей.

Налог на сверхприбыль платили организации, чья средняя прибыль до налогов за 2021-2022 год превышала 1 млрд рублей. Показатели сравнивались с результатами за 2018-2019 годы. По данным на 1 января 2024 года, разовый налог на сверхприбыль принес в бюджет около 315 млрд рублей.