Выставка-форум «Безопасность и охрана труда» расширяет границы возможностей

С 10 по 13 декабря выставка БИОТ пройдет в «Крокус Экспо», что откроет больше возможностей для экспонентов, организаторов деловых мероприятий и посетителей.

Выставка-форум «Безопасность и охрана труда» состоится с 10 по 13 декабря 2024 года в МВЦ «Крокус Экспо».

К началу лета 2024 года экспоненты столкнулись с дефицитом площадок, поэтому дирекция БИОТ пошла на экстренные меры, отказывая целому ряду зарубежных производителей СИЗ из Юго-Восточной Азии, чтобы отечественные компании могли быть представлены в необходимом объеме на главной витрине отрасли. Тем не менее, эти меры не были достаточными.

Заполучить крупную площадку удалось благодаря Распоряжению Президента, который изменил формат работы московских выставочных площадок. Так БИОТ получил новый импульс к развитию.

Экспозиция и деловая программа пройдут на совершенно другом, новом, более мощном и впечатляющем уровне. Традиционно в рамках деловой программы пройдет более 100 дискуссий, конференций, круглых столов, сессий, где обсудят самый широкий спектр актуальных проблем по обеспечению безопасных условий труда.

«Переезд в Крокус — это шаг вперед для экосистемы БИОТ. КРОКУС ЭКСПО является одной из самых современных выставочных площадок в России, она соответствует самым высоким стандартам проведения выставок и деловых мероприятий. Для экспонентов проведение БИОТ здесь — идеальная возможность представить свою продукцию широкой аудитории, а для посетителей — оценить и выбрать современные, инновационные решения по защите работников от производственных рисков, найти надежных поставщиков и подрядчиков», — сказал президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов.

На БИОТ соберется самый представительный состав участников из чиновников высшего звена, профессиональных и общественных союзов, глав ведущих предприятий-производителей, поставщиков и дистрибьютеров средств индивидуальной защиты, компаний, которые специализируются на охране труда, промышленной безопасности, медицине труда, отечественных и зарубежных экспертов.