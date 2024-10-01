Что ждать бизнесу от выездных налоговых проверок в 2025 году

Мероприятия налогового контроля совершенствуются, продолжается война с «бумажным НДС», ужесточается борьба с дроблением бизнеса.
Как перестроиться, к чему готовиться и кому грозит выездная налоговая проверка в 2025 году, разберемся на вебинаре «Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Статистика ВНП за последние годы.
На что смотрит налоговая в 2024 - 2025 году.
Прогнозируемые тенденции в ВНП на 2025 год.
Самые опасные последствия для бизнеса при ВНП: кейс из практики.
Спикер — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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