Что ждать бизнесу от выездных налоговых проверок в 2025 году

Налоговики совершенствуют мероприятия налогового контроля каждый год. Узнайте, какие тенденции будут в 2025 году и кому готовиться к проверкам.

Мероприятия налогового контроля совершенствуются, продолжается война с «бумажным НДС», ужесточается борьба с дроблением бизнеса.

Как перестроиться, к чему готовиться и кому грозит выездная налоговая проверка в 2025 году, разберемся на вебинаре «Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Статистика ВНП за последние годы.

На что смотрит налоговая в 2024 - 2025 году.

Прогнозируемые тенденции в ВНП на 2025 год.

Самые опасные последствия для бизнеса при ВНП: кейс из практики.

Спикер — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!