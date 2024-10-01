Налоговые изменения 2025

Как бухгалтерам платить НДС на УСН в 2025 году. Смотрите видео!

Налоговая реформа затронула больше всего плательщиков УСН. Эксперт рассказала, что делать с НДС плательщикам УСН, какие есть варианты работы и как подготовиться к переходу на НДС.

Налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. При этом у налогоплательщика есть варианты работы.

Выгодно ли будет платить НДС или может нужно перейти на ОСНО, как рассчитать общую налоговую нагрузку объяснила основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита» Людмила Ганичева. Смотрите видеозапись!

В этом видео рассмотрим:

  • Основные положения налоговой реформы-2025 для плательщиков УСН.

  • Варианты уплаты НДС.

  • Какие документы и налоговые регистры надо будет вести.

  • Что выгоднее: перейти на ОСНО или остаться на УСН.

  • Как подготовиться к переходу на НДС.

  • Ответы на вопросы.

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