Как бухгалтерам платить НДС на УСН в 2025 году. Смотрите видео!

Налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. При этом у налогоплательщика есть варианты работы.
Выгодно ли будет платить НДС или может нужно перейти на ОСНО, как рассчитать общую налоговую нагрузку объяснила основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита» Людмила Ганичева. Смотрите видеозапись!
В этом видео рассмотрим:
Основные положения налоговой реформы-2025 для плательщиков УСН.
Варианты уплаты НДС.
Какие документы и налоговые регистры надо будет вести.
Что выгоднее: перейти на ОСНО или остаться на УСН.
Как подготовиться к переходу на НДС.
Ответы на вопросы.
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