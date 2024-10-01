В 2025 году социальные пенсии вырастут более чем на 14%

В Госдуму внесли законопроект о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (СФР). Власти проиндексируют пенсионные выплаты, материнский капитал и пособия по уходу за ребенком.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии проиндексируют на 14,75% — их средний размер составит 15 456 рублей. Об этом сказано в законопроекте о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии увеличат еще на 4,5%, а в 2027 году — на 4%. Такие выплаты полагаются жителям страны, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Сейчас размер социальной пенсии в среднем составляет 13,5 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 февраля 2025 года материнский капитал также проиндексируют на 7,3%. Родители смогут получить на первого ребенка 676 тыс. рублей, а на второго — 893 тыс.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составит порядка 69 тыс. рублей в месяц.

Пенсии работающих и неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2025 года на 7,3%. В последующие два года будет еще две индексации — 1 февраля и 1 апреля.