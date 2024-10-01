На 2025 год есть особые условия перехода на УСН

Если компания в 4 квартале 2024 года превысит лимит по УСН и заплатит налоги по ОСНО за 4 кв 2024, то не обязательно весь 2025 год она должна будет платить налоги на ОСНО и только в 2026 году сможет вернуться на УСН. Скорее всего, в 2025 год тоже можно начать на УСН — до тех пор пока не будет превышен лимит.

На 2025 год особые условия перехода на УСН установлены п. 11 ст. 8 федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

11. Организации и ИП, утратившие в 2024 году право на применение УСН в связи с превышением доходов, указанного в п. 4 ст. 346.13 НК (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего ФЗ), вправе вновь перейти на УСН с 1 января 2025 без учета ограничения, предусмотренного п. 7 ст. 346.13 НК. При этом у указанных организаций сумма всех доходов, указанных в абзаце первом п. 2 ст. 346.12 НК (в редакции настоящего ФЗ), в том числе доходов по УСН, не должна превышать 337,5 млн рублей по итогам девяти месяцев 2024 года. Организации и ИП, указанные в настоящей части, при определении величин доходов, указанных в подп. 1 и 2 п. 8 ст. 164 НК, суммируют доходы по ОСНО и УСН.

У подобных компаний доходы за 9 месяцев явно меньше указанной суммы, поэтому получится перейти на УСН с 1 января 2025 года.