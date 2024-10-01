Центробанк: половина заемщиков погасит ипотеку только после 65 лет

Для повышения доступности ипотеки банки увеличили период погашения обязательств — средства выдают на срок до 31 года.

За первые шесть месяцев 2024 года до 48% увеличилась доля ипотечных кредитов, по которым возраст заемщика на момент погашения обязательств составит больше 65 лет. Почти половина заемщиков оформляют ипотеку на максимально долгий срок.

«Чтобы повысить доступность ипотеки, банки увеличивают период ее выплаты и все чаще выдают ее на срок от 25 лет до 31 года. В результате почти половина ипотеки в первом полугодии этого года выдана заемщикам, возраст которых на момент планового погашения кредита превысит 65 лет», — сказано на сайте Центробанка.

У заемщиков, которые получили во втором квартале 2024 года ипотеку, обычно уже был один действующий кредит. Также популярностью у россиян пользуются кредитные карты. На 1 июля 2024 года число их владельцев выросло на 5,2 млн человек, или на 22% за год.

Заемщики старше 35 лет начали активно брать кредиты на покупку автомобилей. Число таких клиентов выросло на 44% и впервые превысило 2 млн человек.