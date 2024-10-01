О возможностях внесудебного банкротства будут информировать на Госуслугах

Президент Владимир Путин поручил Социальному фонду и Минцифры обеспечить пенсионеров и получателей социальных выплат информацией о возможностях внесудебного банкротства. Всю необходимую информацию россияне смогут получить на портале Госуслуги.

«Обеспечить информирование пенсионеров и получающих социальные выплаты семей с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства гражданина, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг"», — сказано на сайте Кремля.

О результатах ответственные лица должны доложить до 1 ноября 2024 года.

С ноября 2023 года власти расширили возможности механизма внесудебного банкротства. Заявление в МЦФ могут подать люди с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей, тогда как раньше сумма задолженности должна была быть в диапазоне от 50 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, заявить о банкротстве без участия суда могут пенсионеры, а также те, кто живет на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей.