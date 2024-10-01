Компаниям до 20% увеличат ставку налога на купонный доход

В 2025 году налоговые поступления в бюджет с купонных доходов компаний увеличатся до 154,96 млрд рублей.

В Госдуму внесли разработанный кабмином законопроект, по которому для юридических лиц с 15% до 20% вырастет ставка налога на прибыль при получении купонного дохода по государственным и муниципальным ценным бумагам.

«Размер льготы по налогу на прибыль организаций в отношении доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям российских организаций сохранится на прежнем уровне», — сказано в пояснительной записке.

В 2025 году бюджетные поступления по налогу на прибыль с купонных доходов вырастут до 154,96 млрд рублей. В 2024 году власти ожидают получить 107,1 млрд. В 2026 году эта сумма составит 164,8 млрд рублей, а в 2027 году — 176,7 млрд.