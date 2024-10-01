⚡️ Итоги дня: для выплаты ипотеки нужно зарабатывать больше 100 тысяч, у Яндекс Go новый логотип, мошенники генерируют видео 18+ с участием россиян

В Госдуме не поддержали идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. МВД не раз выступало с таким предложением, но поддержки у депутатов оно не находило, поскольку возникнет много сложностей с правоприменением.

В России выявили семь случаев коронавируса варианта XEC. Его симптомы схожи с известными вариантами коронавируса. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

В Москве семья должна зарабатывать минимум 223,9 тысяч рублей, чтобы ей дали ипотеку. В среднем по России размер дохода, необходимый для оплаты ипотеки, вырос до 103,2 тысячи рублей.

Субсидии российским автозаводам в 2025 году вырастут в 2,3 раза. Их смогут получить производители колесных транспортных средств, шасси и прицепов к ним. На компенсацию части производственных затрат в 2025 году выделят 818,9 млрд рублей против 350,4 млрд в 2024 году.

Минэкономразвития дало прогноз: в июле 2026 года курс доллара может превысить 100 рублей, а в феврале 2026 года стоимость евро достигнет 110 рублей. При этом на конец 2024 года курс доллара составит 93,8 рубля, а евро — 102,7 рубля. Юань будет торговаться на уровне 12,6 рубля. Среднегодовой курс доллара прогнозируют на уровне 91,2 рубля, евро — 99 рублей.

Владелец бренда «Открытая кухня» отказался уступать права на него «Яндексу». В 2023 году «Яндекс Еда» начала выпуск журнала «Открытая кухня» о феномене еды и ресторанах, но такой товарный знак в Роспатенте не был закреплен. Товарный знак принадлежит ООО «М9 Студия», срок действия регистрации — до 2028 года.