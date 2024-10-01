У клиента «Яндекса» по ошибке списали 800 тысяч рублей

Сервисы «Яндекса» списали со счета пользователя крупную сумму денег из-за технического сбоя в компании. Денежные средства обещают вернуть в течение трех дней.

28 сентября 2024 года в сервисах «Яндекса» произошел сбой, из-за которого пользовали столкнулись с несанкционированным списанием денег.

У одного из клиентов списали больше 800 тыс. рублей. Платеж прошел в адрес сервиса для частичной оплаты покупок «Яндекс Сплит» и «Яндекс Пэй». Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас специалисты Яндекса устранили технические проблемы и вручную отменили ошибочные списания денежных средств.

«Мы также уже оформили возврат денег за лишние списания, срок их зачисления на счет клиента зависит от его банка и может занимать до трех дней», — сказали в компании.

В ИБ-компании «Информзащита» считают, что сбой мог произойти из-за обновления системы при несовместимости с уже встроенным программным обеспечением.

«Ошибка в дублировании платежей могла быть одной из последствий сбоя. Возможно, была повреждена информационная инфраструктура. При этом сами сервисы "Яндекса" по итогу остаются доступны пользователям, из чего можно сделать вывод, что каких-то технических сложностей уже нет», — объяснили специалисты по информационной безопасности.

Недавно мы писали, о сбое в Яндекс Такси. У пользователей так же списывали деньги со счетов за несовершенные поездки.