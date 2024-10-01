Инвестиционный вычет будет можно применять вместе с амортизацией

Компании в 2025 году могут амортизировать объекты основных средств и нематериальные активы и применять ФИНВ.

В Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому новый федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) будет можно применять вместе с амортизацией объектов основных средств и нематериальных активов (НМА).

«Налогоплательщикам предоставляется возможность амортизировать объекты основных средств и нематериальные активы, в отношении которых было принято решение об использовании права на применение федерального инвестиционного налогового вычета», — сказано в пояснительной записке.

ФИНВ будет нельзя применять к тем ОС и НМА, при формировании первоначальной стоимости которых соответствующие расходы учитываются с 1 января 2025 года с применением коэффициента 2.

С 1 января 2025 начнет действовать ФИНВ, который частично компенсирует бизнесу повышение ставки по налогу на прибыль с 20% до 25%. Вычет можно амортизировать для дальнейшего уменьшения налога на прибыль в соответствии со сроком полезного использования объекта.

Амортизация позволяет каждый год уменьшать первоначальную стоимость актива, чтобы сократить налогооблагаемую базу.