ЦБ: полную стоимость кредита по картам нужно рассчитывать из максимально возможной суммы платежей

Для расчета ПСК банки не должны учитывать льготные условия, которые действуют в промопериод. Показатель считается по максимально высоким ставкам.

Центробанк разослал банкам информационное письмо о том, как правильно считать полную стоимость кредита (ПСК).

Низкие процентные ставки, которые кредитные организации предлагают в ограниченный промопериод, не должны использоваться при расчете ПСК. Показатель нужно считать, исходя из наиболее высоких процентных ставок по кредитным картам, которые будут действовать после льготного периода.

«Некоторые банки предлагают по кредитным картам промопериод с минимальными ставками, по истечении которого ставки для клиентов существенно возрастают. Банк России выявил, что при этом отдельные банки рассчитывают ПСК исходя из ставок, действующих в промопериод», — сказано на сайте регулятора.

Подобный расчет банков противоречит нормам закона «О потребительском кредите (займе)» и вводит заемщиков в заблуждение.