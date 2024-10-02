Против блогера Чекалиной возбудили уголовное дело за перевод валюты по подложным документам

Блогер Валерия Чекалина под конец 2023 года погасила задолженность перед ФНС, но сейчас МВД возбудило новое дело.

МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее экс-супруга Артема. Их подозревают в переводе валюты на счета нерезидентов с применением подложных документов.

«В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт 1, по обоим адресам сейчас проводится обыск», — сказал собеседник «РИА Новостей».

В деле замешаны онлайн-марафоны блогера, которые оплачивали через Дубай. Сейчас по адресам подозреваемых проходят обыски.

Супруги Чекалины официально расторгли брак 10 июля 2024 года.

Недавно мы писали, что ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее супруга Артема Чекалина заплатить штраф в размере 124 млн рублей по делу об уклонении от уплаты налогов.

В конце 2023 года Валерия Чекалина погасила задолженность перед налоговой. С блогера сняли ограничения на перемещение и пользование интернетом.