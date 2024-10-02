ФАС написала 40 претензий к законопроекту о маркетплейсах

Ведомство обратило внимание на новый законопроект Минэкономразвития, который ограничит конкуренцию и права потребителей на цифровых платформах.

Федеральная антимонопольная служба выступила с критикой законопроекта о работе маркетплейсов и агрегаторов.

По мнению ведомства, положения нового законопроекта Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации» могут привести к навязыванию платформами невыгодных условий для партнеров, к ограничению конкуренции в рыночной торговле, а также к тому, что пассажиры не смогут «надлежащим образом пользоваться услугами такси». Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв ФАС.

«Мы в диалоге с коллегами, с бизнес-сообществом и профильными ассоциациями уточняем его положения. Работа по разработке законопроекта проводится совместно с Центром стратегических разработок, а также с участием экспертов и отраслевых ассоциаций АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) и АЦП (Ассоциация цифровых платформ)», — сказали в Минэкономразвития.

ФАС сформулировала к законопроекту свыше 40 претензий. Некоторые положения документа не могут распространяться на определенные цифровые платформы, а также способны образовать коллизии и привести к дискриминации пользователей. Например, права потребителей будут нарушены, если легализуют приоритетную выдачу товаров тех продавцов, которые заплатили за продвижение.