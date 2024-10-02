Т-Банк запускает собственную рекламную площадку для бизнеса

Рекламодатели смогут напрямую контактировать с 50 млн россиян. Предприниматели смогут предлагать свои товары и услуги тем пользователям, которые точно заинтересованы в них.

Новая рекламная платформа объединит все медиаканалы Т-Банка, в том числе мобильное приложение, витрины лайфстайл-сервисов и предложений с кешбэком, приложение «Кошелек», шоппинг-апп «Долями», онлайн-журнал про деньги Т-Ж и другие площадки.

Это позволит рекламодателям применять свыше 20 механик продвижения, которые позволяют таргетировать сообщения для пользователей не только по социально-демографическим параметрам, но и по объему трат в конкретных товарных категориях.

«Бизнес сможет стимулировать продажи с помощью скидок и спецпредложений, продвигать товары выше в промоподборках и на отдельных витринах, выводить их в ленту на нужный срок. Персональный менеджер поможет создать комплексные кампании с использованием разных площадок и сформировать максимально релевантную аудиторию покупателей», — сказано на сайте банка.

Предприниматели смогут запустить простую маркетинговую кампанию с кешбеком прямо из личного кабинета. Для крупных ретейлеров есть возможность продвижения с помощью баннеров, пушей, цепочек триггерных сообщений и видео.