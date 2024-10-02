С 2026 года режим АУСН распространят на всю Россию

Согласно этому документу, расширение географии применения АУСН на все субъекты России с 1 января 2026 года предусмотрено в целях «обеспечения возможности субъектам малого предпринимательства вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных условиях на всей территории РФ».
Сейчас применять АУСН можно только в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.
Основные направления налоговой политики внесены в Госдуму в составе пакета документов к законопроекту о федеральном бюджете.
Также в НК установят возможность информационного обмена с операторами электронных площадок (маркетплейсы и т. д.) о полученных от плательщиков АУСН суммах агентских вознаграждений, а также взаимозачетах встречных требований. Это расширит возможности налогового органа по администрированию АУСН.
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