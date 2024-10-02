Минфин: Россия не будет присоединяться к глобальному минимальному налогу

Если страна присоединится к налоговой реформе Pillar 2, то это приведет к двойному налогообложению юридических лиц.

Минфин посчитал, что присоединение России к глобальному минимальному налогу будет нецелесообразным.

По мнению министерства, проведение налоговой реформы Pillar 2 может привести де-факто к двойному налогообложению компаний. Об этом пишет РБК.

Глобальный минимальный налог 15% или Income Inclusion Rule (IIR) входит во второй компонент налоговой реформы Pillar 2. Его будет нужно платить, если материнская компания холдинга зарегистрирована в одной стране, а дочерняя — в другой с эффективной ставкой налогообложения менее 15% (глобальный минимальный налог).

Головная компания уплачивает в бюджет своего государства разницу между эффективной ставкой и минимальной в 15% с налогооблагаемой прибыли дочерней организации.

Международные группы компаний (МГК) с материнской организации в России будут доплачивать налог в бюджет РФ, если в какой-то из стран прибыль дочерних компаний облагается по ставке ниже 15%.

Если российские МГК платят налог на прибыль менее 15%, то другие государства, где зарегистрирована основная компания, получат недоплаченный налог. Пока что положения Pillar 2 не установлены в российском законодательстве.

Недавно мы писали, что Минфин и ФНС решат, нужен ли в России глобальный минимальный налог.