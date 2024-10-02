Минфин определился с коэффициентом-дефлятором по УСН на 2025 год. Он компромиссный

Согласно Основным направлениям налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026-2027, планируется установление величины коэффициента-дефлятора по УСН на 2025 год в размере 1.

Согласно документу, единица исключит различное толкование порядка применения данного коэффициента-дефлятора в отношении предельной величины доходов и остаточной стоимости основных средств упрощенцев.

С 2025 года предусмотрено расширение границ, при которых малый бизнес имеет право применять УСН. Это доходы до 450 млн рублей и остаточная стоимость ОС до 200 млн. Эти параметры будут ежегодно индексировать на коэффициент-дефлятор.

Основные направления налоговой политики внесены в Госдуму в составе пакета документов к законопроекту о федеральном бюджете.

По новым правилам НК с 2025 года коэффициент-дефлятор ко всем лимитам УСН будет действовать установленный на тот год, в котором получены соответствующие доходы. То есть при решении вопроса о переходе на УСН с 2026 года доход за 9 месяцев 2025 будет умножаться на дефлятор 2025 года, а не новый.

Пока по УСН действует коэффициент-дефлятор на 2024 год в размере 1,329. Он означает:

перейти на УСН с 2024 года было можно, если за 9 месяцев 2023 года доход не превысил 149,5 млн рублей ;

полный слет с УСН в 2024 году — при доходах от 265,8 млн за год;

переход к повышенной ставке УСН — при доходе от 199,35 млн в год.

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