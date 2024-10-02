Ищете работу? Специалисты помогут создать грамотное резюме!

Эксперты «Клерка» помогут тем, кто ищет работу мечты, составить заметное резюме и увеличить шансы на трудоустройство.

В сервисе Клерк.Работа появилась новая услуга «Резюме от эксперта». Специалисты по подбору персонала помогут составить сильное резюме и найти работу мечты. Пока что услуга предоставляется совершенно бесплатно!

Чтобы получить заметное резюме, нужно оставить заявку и прикрепить черновой вариант текста. Затем эйчар «Клерка» изучает ваш опыт и связывается с вами, чтобы уточнить необходимые детали. После чего вы получите готовое резюме на сервисе Клерк.Работа и в doc. формате.

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