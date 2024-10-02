Начал действовать новый индикатор риска по рекламе

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 01.07.2024 № 434/24 к индикаторам отнес распространение в программах по телевидению рекламы, содержащей указание на преимущества рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, рекламодателем. При этом в отношении рекламы этого товара в течение предшествующих двух лет был установлен факт распространения недостоверной рекламы.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор разработал новые индикаторы риска.