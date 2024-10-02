СК возбудил уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS

Основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex обвиняют по четырем статьям УК. Их преступный доход за 2023 составил 3,7 млрд рублей.

Следственный комитет проводит обыски у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. В отношении них завели уголовное дело за организацию преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, нелегальный оборот денежных средств и за незаконную банковскую деятельность.

«По данным следствия, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, в целях совершения преступлений и личного обогащения, создали преступное сообщество», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Фигуранты дела создали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы «UAPS», криптовалютной биржи «Cryptex» и 33 онлайн-сервисов, которые использовались для нелегальной банковской деятельности и неправомерного оборота денежных средств.

Также соучастники незаконно обменивали валюту, криптовалюту, доставляли и принимали наличные, продавали банковские карты и личные кабинеты. В основном услугами платежной системы и криптобиржи пользовались хакеры.

За 2023 год в сервисы преступного сообщества поступило свыше 112 млрд рублей, а доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.