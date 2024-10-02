Размен банкнот и монет Банка России теперь кассовая операция

Указание ЦБ от 09.01.2024 № 6658-У с 1 октября 2024 года внесло изменения в порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенный порядок ведения кассовых операций ИП и субъектами малого предпринимательства от 11.03.2014 № 3210-У.

На основании Указания № 6658-У к кассовым операциям отнесен размен банкнот и монеты Банка России одного номинала на другой. Это кассир оформляет квитанцией.

В документе проставляют наименование юридического лица (ИП), дату операции, сумму наличных цифрами и прописью, подпись кассира.

При размене кассир принимает от вносителя наличные полистным, поштучным пересчетом под наблюдением вносителя наличных денег и проверяет контроль их платежеспособности в соответствии с Указанием Банка России № 1778-У.

Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму таким образом, чтобы получатель мог наблюдать за его действиями, и выдает деньги полистным, поштучным пересчетом в сумме принятых по квитанции о размене.

Запрещена выдача кассиром банкнот Банка России, имеющих одно и более повреждение, указанных в абзацах 6-15 п. 2.9 Положения ЦБ № 630-П.

Установлено, что наличность, полученную в банке, допустимо принимать: