Размен банкнот и монет Банка России теперь кассовая операция

На основании Указания № 6658-У к кассовым операциям отнесен размен банкнот и монеты Банка России одного номинала на другой. Это кассир оформляет квитанцией.
В документе проставляют наименование юридического лица (ИП), дату операции, сумму наличных цифрами и прописью, подпись кассира.
При размене кассир принимает от вносителя наличные полистным, поштучным пересчетом под наблюдением вносителя наличных денег и проверяет контроль их платежеспособности в соответствии с Указанием Банка России № 1778-У.
Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму таким образом, чтобы получатель мог наблюдать за его действиями, и выдает деньги полистным, поштучным пересчетом в сумме принятых по квитанции о размене.
Запрещена выдача кассиром банкнот Банка России, имеющих одно и более повреждение, указанных в абзацах 6-15 п. 2.9 Положения ЦБ № 630-П.
Установлено, что наличность, полученную в банке, допустимо принимать:
в упаковке банка полными и неполными пачками банкнот — по надписям на верхних накладках пачек с проверкой количества корешков, целости упаковки, наличия реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттисках клише;
мешками с монетой — по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой целости упаковки, наличия реквизитов на пломбах, оттисках клише и ярлыках к мешкам.
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